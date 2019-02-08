В Индонезии началось извержение вулкана

Новости Индонезии. Массовая эвакуация жителей в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там началось извержение вулкана Карангетанг. Сотрудники экстренных служб вывезли из Северного Сулавеси уже несколько сотен человек, проживающих вблизи огнедышащего гиганта.