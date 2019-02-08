В Индонезии началось извержение вулкана

Новости Индонезии. Массовая эвакуация жителей в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Массовая эвакуация жителей в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там началось извержение вулкана Карангетанг. Сотрудники экстренных служб вывезли из Северного Сулавеси уже несколько сотен человек, проживающих вблизи огнедышащего гиганта.
Людей размещают во временных центрах. Потоки лавы перекрыли дороги, и добраться до некоторых населённых пунктов теперь можно только по воде. Объявлен третий уровень опасности.