Прямой эфир

В Индонезии началось извержение вулкана

08 февраля 2019 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. Массовая эвакуация жителей в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Индонезии началось извержение вулкана-1

Там началось извержение вулкана Карангетанг. Сотрудники экстренных служб вывезли из Северного Сулавеси уже несколько сотен человек, проживающих вблизи огнедышащего гиганта.

В Индонезии началось извержение вулкана-4

Людей размещают во временных центрах. Потоки лавы перекрыли дороги, и добраться до некоторых населённых пунктов теперь можно только по воде. Объявлен третий уровень опасности.

# Извержение вулкана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Начал работу 69-й Берлинский кинофестиваль
08 февраля 2019 09:02

Начал работу 69-й Берлинский кинофестиваль

Более 1000 французов погибли от гриппа
08 февраля 2019 08:55

Более 1000 французов погибли от гриппа

При обвале жилого дома в Стамбуле погибли 11 человек
08 февраля 2019 08:47

При обвале жилого дома в Стамбуле погибли 11 человек