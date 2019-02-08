Начал работу 69-й Берлинский кинофестиваль

Новости мира. В Германии открылся 69-й Международный Берлинский кинофестиваль. Продлится он до 17 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году здесь будут представлены около 400 кинолент, из которых 17 – участники основного конкурса. За «Золотых медведей» будут бороться семь фильмов, снятых женщинами-режиссёрами.