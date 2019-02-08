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Начал работу 69-й Берлинский кинофестиваль

08 февраля 2019 09:02
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Новости мира. В Германии открылся 69-й Международный Берлинский кинофестиваль. Продлится он до 17 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Начал работу 69-й Берлинский кинофестиваль-1

В этом году здесь будут представлены около 400 кинолент, из которых 17 – участники основного конкурса. За «Золотых медведей» будут бороться семь фильмов, снятых женщинами-режиссёрами.

Начал работу 69-й Берлинский кинофестиваль-4

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Он проводится с 1951 года.

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# Берлинский кинофестиваль # Фотофакт

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