Начал работу 69-й Берлинский кинофестиваль

Новости мира. В Германии открылся 69-й Международный Берлинский кинофестиваль. Продлится он до 17 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Германии открылся 69-й Международный Берлинский кинофестиваль. Продлится он до 17 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом году здесь будут представлены около 400 кинолент, из которых 17 – участники основного конкурса. За «Золотых медведей» будут бороться семь фильмов, снятых женщинами-режиссёрами.
Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Он проводится с 1951 года.
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