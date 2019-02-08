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Более 1000 французов погибли от гриппа

08 февраля 2019 08:55
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Новости мира. В десятках стран мира свирепствует грипп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 1000 французов погибли от гриппа-1

Более 1000 французов погибли от гриппа-3

С октября 2018 года от этого заболевания погибли более 1100 французов. Страну охватила эпидемия, и по словам специалистов она ещё не достигла своего пика.

Более 1000 французов погибли от гриппа-6

Только за минувшую неделю в больницы поступили 12 тысяч человек. Из них 1800 были в срочном порядке госпитализированы. В Греции от вируса скончались 20 местных жителей, а число заболевших идёт на сотни. Несколько десятков смертей зафиксировано в Румынии.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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