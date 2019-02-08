Более 1000 французов погибли от гриппа

Новости мира. В десятках стран мира свирепствует грипп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В десятках стран мира свирепствует грипп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С октября 2018 года от этого заболевания погибли более 1100 французов. Страну охватила эпидемия, и по словам специалистов она ещё не достигла своего пика.
Только за минувшую неделю в больницы поступили 12 тысяч человек. Из них 1800 были в срочном порядке госпитализированы. В Греции от вируса скончались 20 местных жителей, а число заболевших идёт на сотни. Несколько десятков смертей зафиксировано в Румынии.