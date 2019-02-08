Более 1000 французов погибли от гриппа

Новости мира. В десятках стран мира свирепствует грипп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С октября 2018 года от этого заболевания погибли более 1100 французов. Страну охватила эпидемия, и по словам специалистов она ещё не достигла своего пика.