При обвале жилого дома в Стамбуле погибли 11 человек

Новости Турции. До 11 возросло число погибших в результате обвала жилого дома в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще более 10 граждан могут находиться под завалами. Спасатели не прекращают поиски ни днем, ни ночью.