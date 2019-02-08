При обвале жилого дома в Стамбуле погибли 11 человек

Новости Турции. До 11 возросло число погибших в результате обвала жилого дома в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще более 10 граждан могут находиться под завалами. Спасатели не прекращают поиски ни днем, ни ночью.
Новости Турции. До 11 возросло число погибших в результате обвала жилого дома в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще более 10 граждан могут находиться под завалами. Спасатели не прекращают поиски ни днем, ни ночью.
Сотни специалистов с собаками обходят руины в надежде услышать выживших. Накануне удалось спасти 5-летнюю девочку, которая провела под обломками здания 18 часов.
Напомним, ЧП произошло 6 февраля. Прокуратура считает, что к инциденту привела незаконная надстройка квартир.