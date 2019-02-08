Прямой эфир

При обвале жилого дома в Стамбуле погибли 11 человек

08 февраля 2019 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. До 11 возросло число погибших в результате обвала жилого дома в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще более 10 граждан могут находиться под завалами. Спасатели не прекращают поиски ни днем, ни ночью.

При обвале жилого дома в Стамбуле погибли 11 человек-1

Сотни специалистов с собаками обходят руины в надежде услышать выживших. Накануне удалось спасти 5-летнюю девочку, которая провела под обломками здания 18 часов.

При обвале жилого дома в Стамбуле погибли 11 человек-4

Напомним, ЧП произошло 6 февраля. Прокуратура считает, что к инциденту привела незаконная надстройка квартир.

# Обрушение дома # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ему было 29 лет. Со дна Ла-Манша поднято тело известного аргентинского футболиста
08 февраля 2019 08:17

Ему было 29 лет. Со дна Ла-Манша поднято тело известного аргентинского футболиста

Трёхдневный траур объявлен в Рио-де-Жанейро по жертвам непогоды
08 февраля 2019 08:04

Трёхдневный траур объявлен в Рио-де-Жанейро по жертвам непогоды

На 84 году ушёл из жизни российский актёр и режиссёр Сергей Юрский
08 февраля 2019 06:58

На 84 году ушёл из жизни российский актёр и режиссёр Сергей Юрский