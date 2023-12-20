В Индии затопило десятки населённых пунктов. Есть погибшие

Пять человек погибли в результате масштабных наводнений, затопивших южные штаты Индии. Непрекращающиеся четыре дня сильные ливни вызвали разлив рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых местах за сутки выпало 50 миллиметров осадков, что в 20 раз превышает среднемесячную норму. Под водой оказались десятки населенных пунктов, нарушено автомобильное движение, не ходят поезда. Власти организуют доставку помощи людям, оказавшимся в зоне бедствия.