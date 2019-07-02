Прямой эфир

В Индии стена упала на жилые бараки

02 июля 2019 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. В городе Мумбаи на западе Индии стена обрушилась на жилые бараки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии стена упала на жилые бараки-1

Инцидент привёл к гибели 12 человек. Ещё 13 жителей получили различные травмы и были доставлены в ближайшую больницу. Под обломками всё ещё могут находиться люди. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, к обрушению стены привели сильные муссонные дожди.

# Несчастный случай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Чехии разгул стихии: град побил машины, деревья вырвало с корнями, молнии спровоцировали пожары
02 июля 2019 08:54

В Чехии разгул стихии: град побил машины, деревья вырвало с корнями, молнии спровоцировали пожары

Три шахтёра погибли в Польше из-за землетрясения
02 июля 2019 08:39

Три шахтёра погибли в Польше из-за землетрясения

Туристов принудят покупать страховку при въезде в Таиланд
01 июля 2019 14:13

Туристов принудят покупать страховку при въезде в Таиланд