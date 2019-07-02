В Индии стена упала на жилые бараки

Новости Индии. В городе Мумбаи на западе Индии стена обрушилась на жилые бараки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент привёл к гибели 12 человек. Ещё 13 жителей получили различные травмы и были доставлены в ближайшую больницу. Под обломками всё ещё могут находиться люди. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, к обрушению стены привели сильные муссонные дожди.