В Чехии разгул стихии: град побил машины, деревья вырвало с корнями, молнии спровоцировали пожары

Новости Чехии. Не менее 55 тысяч домохозяйств остались без электричества в Чехии после налетевшего урагана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. Не менее 55 тысяч домохозяйств остались без электричества в Чехии после налетевшего урагана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода, сопровождавшаяся градом и резкими перепадами температур, накрыла большую часть страны. Сильнейший ветер с корнем вырывал деревья. Многочисленные молнии спровоцировали сразу несколько возгораний, тушением которых сейчас занимаются пожарные.
Достигающий 4 сантиметров в диаметре град нанес серьезный ущерб местным жителям, повредив машины и урожай. На борьбу с последствиями непогоды направлены десятки специалистов.