В Чехии разгул стихии: град побил машины, деревья вырвало с корнями, молнии спровоцировали пожары

Новости Чехии. Не менее 55 тысяч домохозяйств остались без электричества в Чехии после налетевшего урагана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода, сопровождавшаяся градом и резкими перепадами температур, накрыла большую часть страны. Сильнейший ветер с корнем вырывал деревья. Многочисленные молнии спровоцировали сразу несколько возгораний, тушением которых сейчас занимаются пожарные.