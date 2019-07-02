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В Чехии разгул стихии: град побил машины, деревья вырвало с корнями, молнии спровоцировали пожары

02 июля 2019 08:54
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Новости Чехии. Не менее 55 тысяч домохозяйств остались без электричества в Чехии после налетевшего урагана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии разгул стихии: град побил машины, деревья вырвало с корнями, молнии спровоцировали пожары-1

Непогода, сопровождавшаяся градом и резкими перепадами температур, накрыла большую часть страны. Сильнейший ветер с корнем вырывал деревья. Многочисленные молнии спровоцировали сразу несколько возгораний, тушением которых сейчас занимаются пожарные.

В Чехии разгул стихии: град побил машины, деревья вырвало с корнями, молнии спровоцировали пожары-4

Достигающий 4 сантиметров в диаметре град нанес серьезный ущерб местным жителям, повредив машины и урожай. На борьбу с последствиями непогоды направлены десятки специалистов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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