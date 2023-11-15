В Индии пассажирский автобус упал в ущелье – 36 погибших

Новости Индии. Как минимум 36 человек погибли в Индии в результате падения автобуса в ущелье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 20 пассажиров получили ранения. Многие из них находятся в критическом состоянии. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Для их транспортировки были задействованы вертолеты.

На месте ЧП продолжаются следственные действия. Причина случившегося пока не установлена.