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В Индии пассажирский автобус упал в ущелье – 36 погибших

15 ноября 2023 16:58
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Новости Индии. Как минимум 36 человек погибли в Индии в результате падения автобуса в ущелье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии пассажирский автобус упал в ущелье – 36 погибших-1

Около 20 пассажиров получили ранения. Многие из них находятся в критическом состоянии. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Для их транспортировки были задействованы вертолеты.

На месте ЧП продолжаются следственные действия. Причина случившегося пока не установлена.

# Авария # Новости Индии # Фотофакт

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