В Индии на авиашоу из-за жары погибли пять человек

Трагедией закончилось авиашоу в индийском городе Ченнай. Посмотреть на показательные выступления пилотов ВВС страны собрались более 10 тысяч зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти должным образом не позаботились ни об организации мероприятия, ни о безопасности людей.

В результате пять человек погибли от жары и в давке, которая возникла после окончания воздушного парада. По словам очевидцев, машины скорой помощи и пожарные были заблокированы толпой. Люди не могли выбраться из образовавшейся пробки. Они несколько часов стояли под палящим солнцем и без воды. Сама полиция ничего не сделала, чтобы организовать безопасный выход с авиашоу. И это при том, что для поддержания порядка были мобилизованы более 3 тысяч правоохранителей.