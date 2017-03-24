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В Индии лесники спасли 10-месячного слоненка, провалившегося в колодец глубиной 21 м

24 марта 2017 06:07
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Новости Индии. 10-месячного слоненка спасли из колодца в Индии. Малыш не заметил отверстия и упал на глубину в 21 метр. Трубный зов животного услышали лесники и поспешили на выручку. Однако слоненок был так напуган, что спасательная операция сильно затянулась.

Чтобы он перестал вырываться, специалисты кормили его фруктами с успокоительным. Спустя два дня после начала спасательной операции удалось достичь поставленной задачи – детеныша подняли на поверхность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Спасение

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