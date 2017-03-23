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Преступник – британский подданный. На месте теракта в Лондоне завершены следственные мероприятия

23 марта 2017 17:11
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Новости Великобритании. На месте теракта в Лондоне завершены все следственные мероприятия. Полиция установила: преступник – британский подданный. Его имя пока не названо. По предварительной версии, нападавший действовал в одиночку под влиянием террористической организации. Сейчас правоохранители проверяют каждый поступающий сигнал тревоги и действуют незамедлительно.

Ранним утром с одной из станции метро была проведена эвакуация из-за подозрительного пакета. А около полудня людей вывели из знаменитого небоскреба Мэри-Экс, в подвале которого произошло задымление.

Между тем, Мэр Лондона призвал всех неравнодушных собраться этим вечером на Трафальгарской площади, чтобы почтить память погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Лондоне

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