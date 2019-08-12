Пятеро детей погибли при пожаре в детском саду

Новости США. В одном из детских садов американского штата Пенсильвания в результате пожара погибли пять детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самому младшему ребенку было всего восемь месяцев, старшему – семь лет. Кроме того, пострадал очевидец, пытавшийся спасти детей из горящего дома, а также владелица учреждения.
Пожарные прибыли на место спустя четыре минуты. Однако к этому времени огонь уже охватил все здание. Двум детям чудом удалось спастись. Им пришлось прыгать с крыши прямо на землю, где их ловили спасатели.
Причины возгорания устанавливаются. Предварительный осмотр показал, что в двухэтажном доме был установлен всего один единственный детектор дыма, который находился на чердаке.