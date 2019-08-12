Пятеро детей погибли при пожаре в детском саду

Новости США. В одном из детских садов американского штата Пенсильвания в результате пожара погибли пять детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самому младшему ребенку было всего восемь месяцев, старшему – семь лет. Кроме того, пострадал очевидец, пытавшийся спасти детей из горящего дома, а также владелица учреждения.