В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка

Новости Индии. Будда, здания и лица людей: в Индии проходит международный фестиваль песочного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Будда, здания и лица людей: в Индии проходит международный фестиваль песочного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно на пять дней пляж Чандрабхага превратился в выставочный зал. Чтобы продемонстрировать свои навыки в создании произведений из песка, в регион приехали сотни художников из разных стран.
Это событие совпадает с крупным фестивалем индийского классического танца в городе Конарак, который находится в нескольких километрах от пляжа. Оба мероприятия привлекли внимание десятков туристов и местных жителей.