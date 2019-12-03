В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка

Новости Индии. Будда, здания и лица людей: в Индии проходит международный фестиваль песочного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно на пять дней пляж Чандрабхага превратился в выставочный зал. Чтобы продемонстрировать свои навыки в создании произведений из песка, в регион приехали сотни художников из разных стран.