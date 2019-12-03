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В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка

03 декабря 2019 12:46
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Новости Индии. Будда, здания и лица людей: в Индии проходит международный фестиваль песочного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка-1

В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка-3

Ровно на пять дней пляж Чандрабхага превратился в выставочный зал. Чтобы продемонстрировать свои навыки в создании произведений из песка, в регион приехали сотни художников из разных стран.

В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка-6

В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка-8

Это событие совпадает с крупным фестивалем индийского классического танца в городе Конарак, который находится в нескольких километрах от пляжа. Оба мероприятия привлекли внимание десятков туристов и местных жителей.

В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка-11

# Необычное # Фотофакт

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