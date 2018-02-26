Македония готова отказаться от названия страны, чтобы прекратить споры с Грецией

Новости Македонии. Македония готова отказаться от названия страны ради прекращения споров с Грецией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр республики.

В столице уже переименовали аэропорт, который ранее носил имя Александра Македонского. Воздушную гавань отныне будут называть Международным аэропортом Скопье. Также переименована трасса, ранее названная в честь Александра Македонского. Она получила название «Дружба».

Конфликт между Грецией и Македонией начался после распада Югославии, когда страна перестала называться Социалистической Республикой Македония и получила нынешнее название. В Греции же так называется одна из северных провинций. Из-за конфликта Афины всячески блокируют возможность Македонии вступать в ЕС.