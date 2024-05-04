В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь

Чудо, которого сегодня, 4 мая, ждали миллионы верующих во всем мире, свершилось. В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Уже завтра утром его частичку доставят в Минск в Свято-Духов Кафедральный собор из Москвы. Ранее в Беларусь святыню везли прямым авиарейсом. В связи с событиями на Ближнем Востоке логистика изменена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самом Иерусалиме за долгожданным событием паломники наблюдали при повышенных мерах безопасности. Но ничто не помешало долгожданному событию. Патриарх Иерусалимский Феофил третий вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении, и начал раздавать его находящимся в храме людям.