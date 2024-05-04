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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь

04 мая 2024 13:40
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Чудо, которого сегодня, 4 мая, ждали миллионы верующих во всем мире, свершилось. В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Уже завтра утром его частичку доставят в Минск в Свято-Духов Кафедральный собор из Москвы. Ранее в Беларусь святыню везли прямым авиарейсом. В связи с событиями на Ближнем Востоке логистика изменена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь-1

В самом Иерусалиме за долгожданным событием паломники наблюдали при повышенных мерах безопасности. Но ничто не помешало долгожданному событию. Патриарх Иерусалимский  Феофил третий вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь-4

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь-6

Собравшиеся в храме паломники быстро под звон колоколов передавали друг другу. Паломники держали в руках пучки из 33 свечей (по количеству земных лет жизни Христа). Сам храм наполнился светом и легкой дымкой. Само чудо происходит в часовне, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, на которую когда-то было уложено тело Христа. От него исходит голубоватый свет, который затем поднимается, образуя огненный столп. От него зажигаются две свечи, а уже от них – тысячи других.

# Пасха

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