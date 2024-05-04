Байден и Зеленский должны пойти в ВСУ в первую очередь, заявил Володин

Председатель Государственной Думы Украины Вячеслав Володин, комментируя приказ о годности к воинской службе лиц, имеющих некоторые болезни, заявил, что президент Штатов Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский должны быть призваны в ряды ВСУ первыми. Об этом пишет РИА Новости.

Минобороны Украины обнародовало список заболеваний, при которых призывников могут признать годными к службе. Володин отмечает, что Украина переживает нехватку военнослужащих, а также то, что попытки дополнительной мобилизации не увенчались успехом.