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В Хиросиме под удары колокола почтили память жертв первой в истории атомной бомбардировки

06 августа 2016 10:34
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Новости Японии. Минута молчания 71 год спустя. В японской Хиросиме под удары колокола 6 августа почтили память жертв первой в истории атомной бомбардировки.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате погибли более 200 тысяч человек, а регион превратился в зону экологической катастрофы. 6 августа отмечается международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Япония

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