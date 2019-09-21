В Гватемале заключённые сбежали из тюрьмы во время массовых беспорядков

Новости Гватемалы. В Гватемале заключенные совершили массовый побег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Арестанты сбежали прямо из изолятора на территории полицейского управления.

Побег был совершен во время массовых беспорядков. Заключенные устроили бунт во время обысков, которые проводили сотрудники полиции. Многие из «джентльменов удачи» воспользовались суматохой и перебрались через стену. Таким образом, досрочно выбраться на свободу смогли около 30-ти человек. Ведется поиск беглецов.