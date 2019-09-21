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Тайфун «Тапа» в Японии обесточил более 30 тысяч домов, сотни авиарейсов отменили

21 сентября 2019 13:31
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Новости Японии. Японию накрыл тайфун «Тапа». Сейчас он бушует в южной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От удара стихии уже пострадали около 20 человек.

Тайфун «Тапа» в Японии обесточил более 30 тысяч домов, сотни авиарейсов отменили-1

Шквалистый ветер оставил без электричества более 30 тысяч домов. Японские авиакомпании были вынуждены отменить более 280 рейсов.

«Тапа» стал 17-м тайфуном, сформировавшимся в 2019 году в Тихом океане. Скорость ветра в его центральной части составляла более 120 км/час.

Тайфун «Тапа» в Японии обесточил более 30 тысяч домов, сотни авиарейсов отменили-4

Тайфун «Тапа» в Японии обесточил более 30 тысяч домов, сотни авиарейсов отменили-6

Тайфун «Тапа» в Японии обесточил более 30 тысяч домов, сотни авиарейсов отменили-8

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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