Тайфун «Тапа» в Японии обесточил более 30 тысяч домов, сотни авиарейсов отменили

Новости Японии. Японию накрыл тайфун «Тапа». Сейчас он бушует в южной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От удара стихии уже пострадали около 20 человек.

Шквалистый ветер оставил без электричества более 30 тысяч домов. Японские авиакомпании были вынуждены отменить более 280 рейсов.

«Тапа» стал 17-м тайфуном, сформировавшимся в 2019 году в Тихом океане. Скорость ветра в его центральной части составляла более 120 км/час.