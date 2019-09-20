Первый боеприпас подобного типа: в Польше нашли 5-тонный снаряд времён Второй мировой

Новости Польши. В Польше нашли 5-тонный снаряд. Речь идет об одном из крупнейших боеприпасов, который использовался во времена Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомбу обнаружили на дне Пястовского канала недалеко от паромной переправы. Работы по ликвидации находки еще не начались, так как польские саперы впервые столкнулись с боеприпасом такого типа. Известно лишь, что радиус поражения этой бомбы составляет несколько километров, поэтому во время ее обезвреживания, возможно, придется эвакуировать более 40 тысяч человек.