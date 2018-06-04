В Германии на вооружении могут появиться американские системы ПРО

Такие системы ПРО уже состоят на вооружении США, Южной Кореи, ОАЭ и Японии. Вопрос размещения военных объектов получил актуальность после того, как США вышли из иранской ядерной сделки. В Берлине уверены, что на территории Европы должны быть размещены дополнительные радары, которые помогут лучше отслеживать и контролировать потенциальные угрозы, а также при необходимости использовать ракеты-перехватчики.