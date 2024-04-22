В ГУР Украины назвали ошибки российского перебежчика Кузьминова

Российский перебежчик Максим Кузьминов, которого нашли мертвым в Испании, был охвачен стремлением к популярности и не позаботился о собственной безопасности, считает начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Буданова, расслабившись и разбогатев, Кузьминов стал не столь предусмотрительным, а жажда известности привела к ослеплению. Он стал вызывать русских девочек в Испанию и рассказывал о новой жизни. Буданов допустил, что это ошибка ГУР, который был должен присматривать за Кузьминым.

19 февраля СМИ сообщили об обнаружении тела Кузьминова в Испании. Испанские полицейские и ГУР Минобороны Украины констатировали его гибель, хотя официальное подтверждение от властей Испании еще не поступило. Следствие по делу о его смерти пока держится в секрете.

Ранее Кузьминов по заданию украинских спецслужб угнал вертолет РФ и перебрался в Украину. Он заявил, что был в контакте с представителями украинских спецслужб и обсуждал эту операцию около шести месяцев. В день угона вертолета с Кузьминовым находились два члена команды, которые, по словам Кузьминова, запаниковали и покинули вертолет.