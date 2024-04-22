Наши европейские соседи вновь развернули бурную деятельность в непосредственной близости от белорусских рубежей. В Литве начались совместные с Польшей масштабные военные учения «Храбрый грифон – 2024», в которых задействовали 1,5 тысячи солдат и более 200 единиц бронетехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в литовском Министерстве обороны, целью этих маневров является отработка совместных действий по обороне так называемого Сувалкского коридора. Это узкий участок между нашей страной и Калининградской областью России. Помимо литовских и польских военных, в учениях принимают участие и другие участники НАТО – подразделения армий США и Португалии.

Учебные бои будут вестись в трех областях Литвы. В Москве уже назвали эти учения провокацией. В последнее время Вильнюс усилил военную риторику. Под предлогом опасности, якобы исходящей от нашей страны и России, власти требуют у США и НАТО укрепить защиту восточного фланга альянса и увеличить численность иностранного контингента на литовской территории.