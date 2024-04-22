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Песков прокомментировал слова Дуды о размещении в Польше ядерного оружия США

22 апреля 2024 10:56
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В ответ на вероятное развертывание американского ядерного оружия в Польше Россия предпримет все необходимые меры. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Это стало ответом на готовность Варшавы развернуть у себя ядерное оружие США.

Ранее министр обороны России Сергей Лавров подчеркнул, что западные державы находятся на грани прямого ядерного конфликта. Он отметил, что система контроля над оружием и проблема нераспространения ядерного оружия переживают кризисный этап, что отражает глубокую степень деградации системы международной безопасности.

В октябре в 2023 году Лавров заявил, что России пришлось принимать «компенсационные меры» в ответ на развертывание американских ядерных вооружений в Европе, подчеркивая разрушение из-за политики Запада системы доверия и контроля над вооружениями.

# Международная политика # Сергей Лавров

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