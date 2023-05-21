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В Греции проходят парламентские выборы

21 мая 2023 08:33
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Новости Греции. 21 мая в Греции проходят парламентские выборы. В списках избирателей около 9,9 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участки для них открыты до 19:00 (время совпадает с минским).   

В Греции проходят парламентские выборы-1

Первые официальные данные по предпочтениям проголосовавших ожидаются уже к 20:30. Кто получит большинство в парламенте: правящая партия либо оппозиционная? Расстановка политических сил пока не ясна. В любом случае партии-победительнице придется решать в первую очередь экономические проблемы. 

В Греции проходят парламентские выборы-4

Согласно последним опросам, больше всего избирателей волнуют высокие цены на продукты питания и растущая стоимость жизни.

# Выборы # Новости Греции # Фотофакт

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