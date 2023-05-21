Новости Греции. 21 мая в Греции проходят парламентские выборы. В списках избирателей около 9,9 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участки для них открыты до 19:00 (время совпадает с минским).

Первые официальные данные по предпочтениям проголосовавших ожидаются уже к 20:30. Кто получит большинство в парламенте: правящая партия либо оппозиционная? Расстановка политических сил пока не ясна. В любом случае партии-победительнице придется решать в первую очередь экономические проблемы.