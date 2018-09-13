ВВС США перебазированы в безопасные зоны из-за надвигающегося урагана «Флоренс»

Новости США. Массовая эвакуация в США. Почти два миллиона жителей покидают свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже вечером на юго-восточное побережье стран обрушится самый мощный за последние 60 лет ураган. «Флоренс» накроет сразу несколько штатов. Под ударом – Южная и Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд и даже столица Соединенных Штатов – Вашингтон.

В потенциально опасных регионах введен режим чрезвычайного положения. Туда власти уже направили 8 миллионов продовольственных пайков. В безопасные зоны перебазированы также военно-морские суда и авиация.