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ВВС США перебазированы в безопасные зоны из-за надвигающегося урагана «Флоренс»

13 сентября 2018 11:22
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Новости США. Массовая эвакуация в США. Почти два миллиона жителей покидают свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВС США перебазированы в безопасные зоны из-за надвигающегося урагана «Флоренс»-1

Уже вечером на юго-восточное побережье стран обрушится самый мощный за последние 60 лет ураган. «Флоренс» накроет сразу несколько штатов. Под ударом – Южная и Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд и даже столица Соединенных Штатов – Вашингтон.

В потенциально опасных регионах введен режим чрезвычайного положения. Туда власти уже направили 8 миллионов продовольственных пайков. В безопасные зоны перебазированы также военно-морские суда и авиация.

# Ураганы # Фотофакт

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