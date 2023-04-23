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В Греции парламент отработал свой 4-летний срок и был распущен

23 апреля 2023 08:12
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Новости Греции. Президент Греции распустила парламент и назначила дату выборов депутатов. Их созыв пройдет 1 июня, а на следующий день уже новый парламент изберет председателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции парламент отработал свой 4-летний срок и был распущен-1

Впервые с 2004 года в стране правительство наконец отработало положенный конституцией четырехлетний срок. До этого в течение 19 лет все парламентские выборы проходили досрочно.

# Выборы # Новости Греции # Фотофакт

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