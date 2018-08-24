Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • В мире
  • 25 августа в Стокгольме пройдут акции протеста. Посольство Беларуси рекомендует туристам избегать мест проведения демонстраций

25 августа в Стокгольме пройдут акции протеста. Посольство Беларуси рекомендует туристам избегать мест проведения демонстраций

24 августа 2018 18:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. Стокгольм готовится к акциям протеста и возможным беспорядкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посольство нашей страны в Швеции рекомендует белорусам, находящимся в столице этого государства, избегать мест проведения демонстраций.

25 августа в Стокгольме пройдут акции протеста. Посольство Беларуси рекомендует туристам избегать мест проведения демонстраций-1

25 августа не менее 2000 участников праворадикального Скандинавского движения сопротивления соберутся в парке Кунгсхольмсторг и пройдут маршем в район Кунгсхольмен. На другой площади в центре города в тот же день на акцию протеста выйдет Революционный коммунистический союз молодежи.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии в результате сильного тайфуна пострадали 13 человек
24 августа 2018 14:05

В Японии в результате сильного тайфуна пострадали 13 человек

Массовое отравление в Чили: свыше 130 местных жителей обратились за помощью к медикам из-за недомогания
24 августа 2018 12:31

Массовое отравление в Чили: свыше 130 местных жителей обратились за помощью к медикам из-за недомогания

Крупнейшие европейские авиаперевозчики с сентября прекратят полёты в Иран
24 августа 2018 12:10

Крупнейшие европейские авиаперевозчики с сентября прекратят полёты в Иран