25 августа в Стокгольме пройдут акции протеста. Посольство Беларуси рекомендует туристам избегать мест проведения демонстраций

Новости Швеции. Стокгольм готовится к акциям протеста и возможным беспорядкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посольство нашей страны в Швеции рекомендует белорусам, находящимся в столице этого государства, избегать мест проведения демонстраций.

25 августа не менее 2000 участников праворадикального Скандинавского движения сопротивления соберутся в парке Кунгсхольмсторг и пройдут маршем в район Кунгсхольмен. На другой площади в центре города в тот же день на акцию протеста выйдет Революционный коммунистический союз молодежи.