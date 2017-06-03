В аэропортах Москвы задержаны более 50 авиарейсов

Новости России. Пассажиры на несколько часов застряли в воздушной гавани Шереметьево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не состоялся пока вылет и в Минск.

Самолёт должен был приземлиться в Национальном аэропоту в 10 утра, однако он пока даже не покинул Российскую столицу. В колл-центре Шереметьево сообщили, что заминка техническая и лайнер уже готов принять на борт посетителей.

Что касается остальных сбоев в авиасообщении – достоверной информации пока нет.