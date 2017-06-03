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В аэропортах Москвы задержаны более 50 авиарейсов

03 июня 2017 13:10
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Новости России. Пассажиры на несколько часов застряли в воздушной гавани Шереметьево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропортах Москвы задержаны более 50 авиарейсов-1

Не состоялся пока вылет и в Минск.

Самолёт должен был приземлиться в Национальном аэропоту в 10 утра, однако он пока даже не покинул Российскую столицу.

В колл-центре Шереметьево сообщили, что заминка техническая и лайнер уже готов принять на борт посетителей.

В аэропортах Москвы задержаны более 50 авиарейсов-4

Что касается остальных сбоев в авиасообщении – достоверной информации пока нет.

Вероятнее всего, причиной стали плохие погодные условия.

# Самолет # Фотофакт

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