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В Германии заявили о самой радикальной военной реформе с холодной войны

05 апреля 2024 10:09
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Германия вводит наиболее значительные военные преобразования со времен холодной войны, чтобы улучшить действенность бундесвера. Об этом сообщает Financial Times, передает РИА Новости.

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал масштабную реорганизацию ВС во время торжеств по случаю 75-летия НАТО в Берлине. В ходе структурных изменений бундесвер обзаведется новой ветвью войск, специализирующейся на работе с киберпространством и информационными сферами, а также новым оперативным командованием.

По мнению Писториуса, цель реформы – это подготовить немецкие Вооруженные силы к непредвиденным ситуациям, в том числе войне.

# Международная политика # Борис Писториус

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