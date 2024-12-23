В Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть на посетителей рождественского рынка

Очередная трагедия едва не случилась в Германии. На этот раз гибель людей удалось предотвратить. Мужчина угрожал напасть на посетителей рождественского рынка с ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потенциального преступника задержали.