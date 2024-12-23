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В Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть на посетителей рождественского рынка

23 декабря 2024 10:41
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Очередная трагедия едва не случилась в Германии. На этот раз гибель людей удалось предотвратить. Мужчина угрожал напасть на посетителей рождественского рынка с ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потенциального преступника задержали. 

В Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть на посетителей рождественского рынка-2

Информацию о подготовке к злодеянию правоохранители получили из социальных сетей. Полиция быстро установила личность предполагаемого преступника. На данный момент опасности для жителей нет, но расследование обстоятельств дела продолжается. Отметим, что операцию стражи порядка провели основываясь на горьком опыте.

# Новости Германии # Теракт

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