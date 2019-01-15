В Германии сотни авиарейсов отменили из-за массовой забастовки сотрудников служб безопасности

Новости Германии. Сотни рейсов отменены в аэропортах Германии из-за массовой забастовки сотрудников служб безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гамбурге, Ганновере и Бремене стачка началась в полночь.

Позже к ним присоединились работники воздушной гавани Франкфурта-на-Майне.Только здесь 15 января не состоятся порядка 570 перелетов. Также забастовки проходят в Дрездене, Мюнхене и Лейпциге.

В общей сложности ситуация затронула более 220 тысяч пассажиров. Профсоюз добивается повышения зарплат для работников, которые отвечают за обеспечение безопасности в аэропортах.