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Во Франции стартуют двухмесячные национальные дебаты

15 января 2019 08:52
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Новости Франции. Во Франции начнутся двухмесячные национальные дебаты 15 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции стартуют двухмесячные национальные дебаты -1

В Гран-Буртерульд съезжаются мэры десятков городов. В ходе заседаний они попытаются найти пути развития по следующим направлениям: экология, демократия, гражданское общество, иммиграция, налоговая система и другим.

Участие во встречах примет президент Эммануэль Макрон. Одной из главных целей обсуждения является поиск решений по ключевым проблемам, которые спровоцировали в стране масштабные акции протеста. В связи с дебатами в городе усилены меры безопасности.

Во Франции стартуют двухмесячные национальные дебаты -4

# Международная политика # Фотофакт

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