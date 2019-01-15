Во Франции стартуют двухмесячные национальные дебаты

Новости Франции. Во Франции начнутся двухмесячные национальные дебаты 15 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гран-Буртерульд съезжаются мэры десятков городов. В ходе заседаний они попытаются найти пути развития по следующим направлениям: экология, демократия, гражданское общество, иммиграция, налоговая система и другим.

Участие во встречах примет президент Эммануэль Макрон. Одной из главных целей обсуждения является поиск решений по ключевым проблемам, которые спровоцировали в стране масштабные акции протеста. В связи с дебатами в городе усилены меры безопасности.