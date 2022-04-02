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В Польше началась галопирующая инфляция. За год цены в стране выросли почти на 11%

02 апреля 2022 08:56
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Новости Польши. В Польше началась галопирующая инфляция. По данным главного статистического управления, за год цены в стране выросли почти на 11 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше началась галопирующая инфляция. За год цены в стране выросли почти на 11%-1

Подорожали практически все товары и услуги, в связи с чем поляки переходят на режим экономии. Приходится сокращать расходы на еду, так как стоимость продуктов выросла более чем на 9 %. На 24 % подорожало электричество. Но больше всего пострадали автовладельцы – цены на топливо в Польше взлетели на треть. При этом в статуправлении заявили, что до конца года инфляция не превысит 10 %, а рост цен в лучшем случае может замедлиться лишь через два года.

# Экономический кризис # Фотофакт

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