В Польше началась галопирующая инфляция. За год цены в стране выросли почти на 11%

Подорожали практически все товары и услуги, в связи с чем поляки переходят на режим экономии. Приходится сокращать расходы на еду, так как стоимость продуктов выросла более чем на 9 %. На 24 % подорожало электричество. Но больше всего пострадали автовладельцы – цены на топливо в Польше взлетели на треть. При этом в статуправлении заявили, что до конца года инфляция не превысит 10 %, а рост цен в лучшем случае может замедлиться лишь через два года.