В Германии проходят акции протеста против ужесточения миграционной политики

В Германии вспыхнула масштабная волна протестов против намерения властей ужесточить миграционную политику. Марши и демонстрации прошли в Кельне, Гамбурге, Лейпциге и Мюнхене. Один из крупнейших митингов состоялся в Берлине. Там на улицы вышли около 200 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возмущение немцев вызвало и то, что инициатором нового закона выступили кандидат в канцлеры ФРГ и лидер консервативной партии ХДС Фридрих Мерц в союзе с ультраправой «Альтернативой для Германии». По мнению митингующих этим самым было нарушено негласное обещание Германии, никогда не принимать никаких правил или резолюций в парламенте при поддержке крайне правых националистических партий.

Я пришел сюда сегодня, потому что у меня есть ощущение, что что-то начинает разваливаться в стране. И я думаю, что это правильно, что мы выступаем сейчас и заставляем наших парламентариев защищать нашу демократию.

Жесткие миграционные реформы, которые лидер ХДС Фридрих Мерц при поддержке АдГ пытались продвинуть в Бундестаге помимо прочего подразумевали введение постоянного пограничного контроля, пресечение всех без исключения попыток незаконного въезда в страну и расширение полномочий полиции по депортации мигрантов.