Новости Турции. Громкие задержания в Турции. Аресты прошли в 8 провинциях страны. Только в Стамбуле задержаны 30 человек. На такие меры власти вынуждены пойти после недавнего теракта в Анкаре. Тогда на автобусной остановке произошел взрыв, около 40 человек погибли, еще 125 – ранены.

Тем временем, Германия сообщила о возможности новых терактов в Анкаре. Сообщается, что очередная атака может произойти в одном из торговых центров. В связи с этим в городе закрыты детские сады и школы. Турецкая полиция призывает туристов быть бдительными и по возможности избегать мест большого скопления людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.