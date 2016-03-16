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Казахстан готовится к масштабной пенсионной реформе

16 марта 2016 17:03
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Новости Казахстана. Казахстан готовится к масштабной пенсионной реформе. В частности планируется, что пенсионный возраст для мужчин и женщин повысится.

Это, напомню, второй этап реформы. 20 лет назад в республике пенсионная планка была поднята до 58 лет для женщин и 63 – для мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ергали Белегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:
И этот вопрос актуальный. Сейчас у нас закон принят с 18-го года. Каждый год по полгода будет прибавляться. И 65 лет будет у нас, наверное. Это такой вопрос острый, но необходимый.

# Пенсии # Ергали Белегенов

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