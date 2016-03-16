Теракт в Нигерии: 22 человека погибли, 17 — ранены

Новости Нигерии. Теракт в Нигерии. Взрыв в мечети города Майдугури унёс жизни 22-ух человек, 17 — ранены. Атаку совершили две смертницы. Одна из них привела взрывное устройство в действие внутри храма. Вторая – у выхода, когда люди пытались покинуть здание.

Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из экстремистских организаций.

Напомним, последний раз боевики атаковали лагерь беженцев на севере Нигерии в феврале. Тогда погибли более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.