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В Германии поезд столкнулся с грузовиком

08 мая 2019 16:51
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Новости Германии. Пострадали 25 человек, пятеро из них получили тяжелые травмы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на железнодорожном переезде недалеко от города Рендсбург на севере страны.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком-1

Машинист поезда заметил приближавшийся грузовик и ударил по тормозам, однако столкновения избежать не удалось. Для госпитализации пострадавших медикам пришлось использовать вертолеты.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком-4

Железнодорожная линия закрыта. Правоохранители устанавливают причины аварии.

# Авария в Германии # Фотофакт

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