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В Испании на парламентских выборах побеждает социалистическая партия

11 ноября 2019 09:16
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Новости Испании. На парламентских выборах в Испании побеждает социалистическая партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Национальной избирательной комиссии, в новом составе парламента социалисты получили 120 мест из 350.

В Испании на парламентских выборах побеждает социалистическая партия-1

В Испании на парламентских выборах побеждает социалистическая партия-3

На втором месте с результатом 87 мандатов – депутаты консервативной Народной партии. Это значит, что набрать абсолютное большинство, необходимое для формирования однопартийного правительства, политическим силам не удалось. Впереди – длительные переговоры между партиями.

Напомним, внеoчередные парламентские выборы в стране прошли накануне. Они стали четвертыми за последние четыре года. Их проведение – вынужденная мера. В прошлый раз две крупнейшие партии так и не сумели договориться о формировании коалиции.

# Международная политика # Фотофакт

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