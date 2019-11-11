В Румынии состоится второй тур президентских выборов

Новости Румынии. В Румынии пройдет второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно данным экзитполов, половину голосов избирателей не набрал ни один из кандидатов.

Новый тур президентской гонки намечен на 24 ноября. За высший государственный пост поборются действующий глава государства, которого в первом туре поддержали 39 % избирателей, и бывший премьер-министр с результатом 22,5 % голосов.

Отметим, на президентское кресло претендовали 14 человек. Явка избирателей составила около 50 %.