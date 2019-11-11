В Японии грузовик сбил группу малышей с воспитательницей

Новости Японии. В Японии небольшой грузовик протаранил толпу людей: пострадали 7 человек, четверо из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла в столичном округе Токио. Группа малышей в сопровождении воспитателей детского сада переходили дорогу по пешеходному переходу. Что стало причиной ДТП, пока неясно.

Пострадавших доставили в больницу. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.