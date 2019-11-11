Прямой эфир

В Японии грузовик сбил группу малышей с воспитательницей

11 ноября 2019 09:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. В Японии небольшой грузовик протаранил толпу людей: пострадали 7 человек, четверо из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии грузовик сбил группу малышей с воспитательницей-1

Авария произошла в столичном округе Токио. Группа малышей в сопровождении воспитателей детского сада переходили дорогу по пешеходному переходу. Что стало причиной ДТП, пока неясно.

Пострадавших доставили в больницу. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.

В Японии грузовик сбил группу малышей с воспитательницей-4

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании на парламентских выборах побеждает социалистическая партия
11 ноября 2019 09:16

В Испании на парламентских выборах побеждает социалистическая партия

В Бангладеш из-за циклона «Бюльбюль» эвакуированы более 2 млн человек, десятки жителей погибли
11 ноября 2019 09:13

В Бангладеш из-за циклона «Бюльбюль» эвакуированы более 2 млн человек, десятки жителей погибли

В порту на севере Франции изъяли 680 кг наркотиков
11 ноября 2019 09:11

В порту на севере Франции изъяли 680 кг наркотиков