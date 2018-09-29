В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих: три человека получили ранения

Новости Германии. Все раненые госпитализированы. Медики утверждают, что их жизням ничто не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атака произошла в городе Равенсбург. На городской площади мужчина без предупреждения набросился на людей с холодным оружием. Находившиеся поблизости полицейские быстро задержали нападавшего. Его мотив пока неясен.