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В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих: три человека получили ранения

29 сентября 2018 17:59
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Новости Германии. Все раненые госпитализированы. Медики утверждают, что их жизням ничто не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих: три человека получили ранения-1

Атака произошла в городе Равенсбург. На городской площади мужчина без предупреждения набросился на людей с холодным оружием. Находившиеся  поблизости полицейские быстро задержали нападавшего. Его мотив пока неясен.

# Нападение # Фотофакт

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