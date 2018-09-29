Аккаунты 50 миллионов пользователей Facebook оказались под угрозой из-за функции «Посмотреть как»

Новости США. 25 сентября инженерная команда Facebook обнаружила уязвимость, которая затрагивала 50 миллионов пользователей социальной сети. Проблема устраняется.

Как сообщается в пресс-службе Facebook, злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде, который отвечает за функцию «Посмотреть как». Эта функция позволяет пользователям увидеть, как выглядит их страница для других.

Уязвимость позволила неизвестным узнать цифровые ключи, благодаря которым люди могут заходить на свою страничку без повторного ввода пароля. С помощью ключей хакеры могли получить доступ к чужим аккаунтам.

Сотрудники Facebook проинформировали о случившемся правоохранителей. Затем были сброшены цифровые ключи 50 миллионов пользователей, которых коснулась проблема, и ещё 40 миллионов, которые могли оказаться под угрозой. Также отключена функция «Посмотреть как». Она будет снова доступна после устранения уязвимости.

Чуть позже инженеры компании уточнили, что проблема возникла по трём причинам. Во-первых, из-за самой функции «Посмотреть как». Во-вторых, из-за изменения опции загрузки видео в июле 2017 года. В третьих, когда новая опция загрузки видео стала частью функции «Посмотреть как», она показывала цифровые ключи пользователя так, будто это он сам, а не другой человек.

Летом 2018 года произошёл сбой в системе безопасности Facebook.