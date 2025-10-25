Трамп примет участие в саммите АСЕАН

В то время как политический горизонт сотрясают отголоски европейской турбулентности, Дональд Трамп устремляет свой взор на Восток. Его азиатское турне началось с Куала-Лумпура и обещает стать многоходовкой в сложной геополитической игре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Малайзии сегодня, 25 октября, стартовал саммит АСЕАН. Участие примут лидеры 10 стран-членов блока, включая США и Китай. Дональда Трампа сопровождают госсекретарь Рубио, министр финансов Бессент, торговый представитель Грир – именно экономика и торговля станут ключевыми темами азиатского турне.
Однако, пожалуй, главным событием в расписании Президента США станет встреча с лидером Китая Си Цзиньпином. Она запланирована на 30 октября. На кону не только вопросы двусторонней торговли, но и, возможно, судьба российско-украинского конфликта. Помимо Китая, в плотном графике Трампа – Япония и Южная Корея.