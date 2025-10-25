Трамп примет участие в саммите АСЕАН

Дзермант: главный мотив миротворчества Трампа – где и как он больше заработает

«Трамп потому и мечется: ему и хочется, и колется. Вроде бы надо через выгодные сделки привлечь на свою сторону Россию в противостоянии с Китаем. Но и с европейцами на войне в Украине можно хорошо заработать».