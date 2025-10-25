Die Welt: Си Цзиньпин не нашёл времени для встречи с канцлером ФРГ Мерцем

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и канцлера ФРГ Фридриха Мерца не состоятся, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Die Welt.

Немецкий политик планировал в ближайшее время совершить поездку в Китай. Однако, как указывает издание, китайский лидер «в эти дни не смог найти времени для встречи с Мерцем».

Также был отменен, запланированный визит в Пекин министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля, что свидетельствует о «дипломатической катастрофе» для Берлина, указывает Welt.

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