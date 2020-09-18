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В Германии из-за хакерской атаки на клинику погибла пациентка

18 сентября 2020 16:06
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Новости Германии. Пациентка немецкой клиники умерла из-за хакерской атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии из-за хакерской атаки на клинику погибла пациентка-1

Инцидент произошел в университетской клинике Дюссельдорфа. Злоумышленники заблокировали серверы учреждения, требуя денег. В это время одной из женщин потребовалась срочная помощь, она находилась в критическом состоянии. Однако из-за отказа компьютеров врачи не могли ничего сделать. Пациентку пришлось перевезти в другую клинику, однако женщина не выжила.

В Германии из-за хакерской атаки на клинику погибла пациентка-4

Когда полиция установила с хакерами контакт и объяснила, что их действия затронули больницу, злоумышленники предоставили коды для разблокировки серверов. Прокуратура города расследует инцидент как непредумышленное убийство по неосторожности.

# Хакеры # Фотофакт

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