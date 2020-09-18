В Германии из-за хакерской атаки на клинику погибла пациентка

Инцидент произошел в университетской клинике Дюссельдорфа. Злоумышленники заблокировали серверы учреждения, требуя денег. В это время одной из женщин потребовалась срочная помощь, она находилась в критическом состоянии. Однако из-за отказа компьютеров врачи не могли ничего сделать. Пациентку пришлось перевезти в другую клинику, однако женщина не выжила.