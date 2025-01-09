В Германии ежегодно не хватает 400 тыс. квалифицированных специалистов

Трамп обвинил Байдена в конфликте в Украине

Республиканец считает, что именно некомпетентность Джо и его помощников стала причиной начала СВО. И теперь новый лидер вынужден начинать свое президентство в мире, охваченном конфликтами, посетовал Трамп.