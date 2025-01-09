Прямой эфир

В Германии ежегодно не хватает 400 тыс. квалифицированных специалистов

09 января 2025 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кадровый кризис в Германии. Там ежегодно не хватает 400 тысяч специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии ежегодно не хватает 400 тыс. квалифицированных специалистов-2

Дефицит в строительном секторе, медицине и сфере IT. Основная причина – старение населения. Власти ФРГ не способны бороться с тенденцией. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, привлекают профессионалов из-за рубежа и упрощают процедуру признания квалификации.

# Германия # Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
22 человека погибли в ФРГ за 2024-й от оружия правоохранителей
09 января 2025 06:41

22 человека погибли в ФРГ за 2024-й от оружия правоохранителей

Польша продолжит вооружаться, утверждён рекордный военный бюджет
08 января 2025 17:11

Польша продолжит вооружаться, утверждён рекордный военный бюджет

Трамп обвинил Байдена в конфликте в Украине
08 января 2025 17:09

Трамп обвинил Байдена в конфликте в Украине