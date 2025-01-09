В Германии ежегодно не хватает 400 тыс. квалифицированных специалистов

Кадровый кризис в Германии. Там ежегодно не хватает 400 тысяч специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кадровый кризис в Германии. Там ежегодно не хватает 400 тысяч специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дефицит в строительном секторе, медицине и сфере IT. Основная причина – старение населения. Власти ФРГ не способны бороться с тенденцией. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, привлекают профессионалов из-за рубежа и упрощают процедуру признания квалификации.