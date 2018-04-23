В Германии должностных лиц обвиняют во взятках за предоставление статуса беженца

Новости Германии. В Германии разгорелся громкий коррупционный скандал из-за мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе расследования выяснилось, что ряд должностных лиц получал взятки за документы, предоставляющие статус беженца. Предположительно, было выдано около 2 тысяч незаконных согласований.

Сообщается, что сотрудники ведомства по вопросам миграции и беженцев временно отстранены от исполнения обязанностей. Какие-либо другие подробности пока не разглашаются из-за тайны следствия.