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Французская индустрия премиальных напитков на грани кризиса

08 декабря 2025 06:10
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Французская индустрия премиальных напитков на грани кризиса. Трудовые коллективы крупнейших домов шампанского начали массовую забастовку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французская индустрия премиальных напитков на грани кризиса-2

До 80 % специалистов прекратили работу. Поводом стало решение руководства отменить ежегодную премию. Шаг беспрецедентный с 1967 года, когда эта выплата появилась впервые. Профсоюзы предупреждают о потерях до 15 % дохода. В сегменте люксовых брендов подобные акции происходят крайне редко. Однако сейчас отрасль переживает спад. На спрос повлияли жесткие ограничения на импорт французского коньяка и охлаждение американского рынка. 

# франция

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