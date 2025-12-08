Французская индустрия премиальных напитков на грани кризиса

До 80 % специалистов прекратили работу. Поводом стало решение руководства отменить ежегодную премию. Шаг беспрецедентный с 1967 года, когда эта выплата появилась впервые. Профсоюзы предупреждают о потерях до 15 % дохода. В сегменте люксовых брендов подобные акции происходят крайне редко. Однако сейчас отрасль переживает спад. На спрос повлияли жесткие ограничения на импорт французского коньяка и охлаждение американского рынка.